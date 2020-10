L'ISS s'offre des toilettes à 23 millions de dollars

La Station Spatiale Internationale attend l'arrimage du cargo spatial Sygnus lancé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Un cargo qui achemine du matériel scientifique, des vivres, équipement et de l'eau aux astronautes ainsi qu'un nouveau toilette à 23 millions de dollars.

Développé par la NASA, le module en question est baptisé Universal Waste Management System, son développement et sa confection auront couté près de 23 millions de dollars soit un peu plus de 20 millions d'euros. Le système ne mesure que 71 cm de hauteur et est 65% moins encombrant que les systèmes utilisés jusqu'ici, il est également 40% plus léger.

Il s'agit également d'un tout premier modèle équipé d'un siège pour faciliter l'utilisation par les femmes. Ce nouveau modèle sera testé au fil des 3 prochaines années en marge des systèmes déjà existants. S'il est validé, il pourrait définitivement remplacer les anciens systèmes dans l'ensemble des équipements de la NASA.

Ce nouveau toilette propose une aspiration automatisée des déchets et ne requiert ainsi pas d'activation manuelle. Le fonctionnement est assuré par un ventilateur en titane.