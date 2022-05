ISS : plus de sorties spatiales à cause d'un gros problème d'...infiltrations d'eau !

Les casques des combinaisons spatiales de l'équipage de l'ISS ne permettent plus d'effectuer des sorties en dehors de la station spatiale pour un problème technique.

Fini les sorties dans l’espace pour les astronautes de l’ISS ! Les combinaisons, bijoux de technologie, ont en effet un gros souci. Elles commencent à devenir vieilles. La NASA n’a pas créé de nouvelle combinaison depuis 40 ans. Et de ce fait, il n’existe pas actuellement de pièces détachées.

En 2017, la National Aeronautics and Space Administration indiquait que seulement 18 combinaisons à bord de l’ISS pouvaient encore être utilisées. La NASA avait prolongé leur durée de vie jusqu’en 2028. Mais c’est sans compter les fuites qui mettent en danger les cosmonautes.

Il existe en fait de nombreux types de combinaisons spatiales, et celle concernée par ce problème d'infiltrations d'eau est la EMU qui est dédiée aux sorties à l’extérieur de l'ISS. Ces combinaisons doivent résister aux rudes conditions du vide spatial, que ce soit en termes d'étanchéité ou bien via des filtres dédiés qui bloquent tous les éléments hormis ceux essentiels comme le dioxygène.

Combinaison spatiale lors d'une sortie dans le vide

En mars dernier, Matthias Maurer, lors d’une sortie pour installer de nouvelles conduites sur une valve, remarque que de l’eau s’accumule dans son casque. Tout s’est bien terminé, mais cela aurait pu être très grave étant donné que l’eau, qui est en apesanteur, peut venir se loger dans les narines et ainsi étouffer les spationautes. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que ce problème de fuite fait parler de lui. En 2013, Luca Parmitano avait réussi à rejoindre la station spatiale de justesse après avoir cumulé plus d’un litre et demi d’eau dans son casque.

Combinaisons spatiales de nouvelle génération (via SpaceX)

Malheureusement, pour contrôler toutes les combinaisons présentes dans l’ISS, il faut les renvoyer sur la Terre et le retour ne peut se faire qu’à partir du mois de juin. Croisons les doigts pour qu’aucun souci externe à l’ISS n’apparaisse, même si dans ce cas extrême la NASA a indiqué que les sorties spatiales seraient exceptionnellement autorisées.