Une équipe russe a décollé pour tourner un film dans l'espace

Le premier film de cinéma tourné dans l'espace sera russe et pas américain. Un réalisateur et une actrice russes ont décollé pour la Station spatiale internationale.

Depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, une fusée russe Soyouz 2.1a a décollé aujourd'hui et son équipage à bord de la capsule va rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) dans la journée. Il est pour le moins atypique.

Cosmonaute professionnel et aguerri, Anton Shkaplerov est parti pour une mission de près de six mois. Il accompagne un réalisateur russe Klim Shipenko et une actrice russe Yulia Peresild pour qui le séjour à bord de l'ISS sera beaucoup plus court. Leur retour sur Terre est prévu le 17 octobre prochain.

Dans l'ISS, Klim Shipenko et Yulia Peresild vont tourner plusieurs scènes d'un film dont l'intrigue est un cosmonaute victime d'une crise cardiaque lors d'une sortie extravéhiculaire. Une chirurgienne est envoyée en urgence dans l'ISS afin de pratiquer une opération avant de pouvoir ramener le cosmonaute sur Terre.

Plusieurs heures de tournage dans l'ISS sont prévues. Des cosmonautes professionnels dans l'ISS participeront au film. Avant ce périple, le réalisateur et l'actrice ont eux-mêmes connu un entraînement très encadré de type cosmonaute sur une durée de quatre mois.

Avant Tom Cruise

Ce premier film dans l'espace intervient dans le contexte d'une effervescence autour du tourisme spatial. Du moins sur le plan symbolique, c'est également l'opportunité pour la Russie de griller la politesse aux États-Unis.

L'agence spatiale russe avait dévoilé un tel projet cinématographique après l'évocation d'un projet impliquant l'acteur et producteur de cinéma américain Tom Cruise pour un film à bord de l'ISS, avec le soutien de l'agence spatiale américaine et SpaceX.