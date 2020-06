itch.io lance un pack de plus de 300 jeux à moins de 5 euros

La plateforme Itch.io vient de lancer un pack de jeux vidéo PC assez impressionnant : il regroupe plus de 300 titres pour moins de 5€ et pour la bonne cause.

Itch.io n'est pas une plateforme de vente de jeux aussi populaire que Steam, Epic Games Store ou GoG, mais elle s'offre aujourd'hui un joli coup de projecteur avec la mise en place d'un nouveau bundle, à l'image de ce que propose la plateforme Humble Bundle.

La plateforme a ainsi lancé un pack qui évolue au fil du temps : parti de 300 titres indépendants, il contient actuellement plus de 740 titres avec un don minimal établi à 5$.

Le pack baptisé Bundle for racial justice and equality fait écho au mouvement Black Lives Matter lancé aux USA ces derniers jours. Les fonds récoltés seront redistribués au NAACP Legal Defense and Educational Fund ainsi qu'au Community Bail Fund, l'objectif étant d'atteindre 5 millions de dollars. L'offre sera encore accessible pendant un peu plus de 6 jours à cette adresse.