Iter : le plus grand projet de fusion nucléaire au monde commence son assemblage

Le plus grand projet de fusion nucléaire au monde est entré dans sa phase d'assemblage de cinq ans. Une fois cette opération terminée, l'installation sera en mesure de commencer à générer le «plasma» surchauffé nécessaire à l'énergie de fusion. Le projet Iter de 20 milliards d'euros est en cours de construction à Saint-Paul-lez-Durance, dans le sud de la France.

Ce projet colossal possède déjà ses partisans qui affirment que la fusion pourrait être une source d'énergie propre et illimitée qui aiderait à lutter contre la crise climatique. Issu d’une collaboration internationale, Iter regroupe la Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis. Les coûts de construction sont ainsi répartis entre tous les pays.

L'énergie nucléaire que nous connaissons repose sur la fission, où un élément chimique lourd est divisé pour en produire des plus légers. La fusion nucléaire, en revanche, fonctionne en combinant deux éléments légers pour en faire un plus lourd. Cette réaction libère de grandes quantités d'énergie avec très peu de radioactivité. Iter confinera le plasma chaud dans une structure appelée tokamak afin de contrôler les réactions de fusion.

Le projet visera à aider à démontrer si la fusion peut être commercialement viable et pourrait voir du plasma généré dans la machine avec un démarrage théorique des opérations peu de temps après la fin de la phase d'assemblage soit en 2025. Le président de la République s’est exprimé sur le sujet : " Iter est clairement un acte de confiance dans l'avenir. Les plus grandes avancées de l'histoire ont toujours procédé à des paris audacieux, à des voyages chargés de difficultés. Au départ, il semble toujours que les obstacles seront plus grands que la volonté de créer et de progresser. Iter appartient à cet esprit de découverte, d'ambition, avec l'idée que, grâce à la science, demain sera peut-être mieux qu'hier. "

Le professeur Ian Chapman, directeur général de l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA), a également déclaré à BBC News: "C'est une phase extrêmement excitante du projet. La plupart d'entre nous sont venus à la fusion pour changer le monde - pour faire une énorme différence. À la façon dont nous fournissons de l'énergie propre aux générations futures. Nous savons tous que nous avons besoin d'ITER pour réussir. "