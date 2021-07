Le VPN de Ivacy à prix cassé de -87% pour les soldes : 1 euro par mois avec 2 To de stockage cloud offert !

La période des soldes d'été est propice aux bonnes affaires et c'est également le cas pour les acteurs du domaine du VPN. Aujourd'hui, Ivacy VPN nous propose une offre canon avec un prix exceptionnel de seulement 1 euro par mois et en cadeau un stockage cloud de 2 To vous sera mis à disposition gratuitement. Royal !

Pour rappel un VPN est un réseau privé virtuel (Virtual Private Network) utilisé par les entreprises, mais de plus en plus également par les particuliers pour protéger leurs identités et leurs données personnelles, notamment en cryptant les échanges et en substituant l'adresse IP de l'internaute par celle du serveur de VPN, lui garantissant l'anonymat.

Il existe de très nombreux acteurs dans ce domaine, mais aujourd'hui nous allons vous parler de l'offre de Ivacy qui propose l'accès à plus de 3500 serveurs dans le monde situés dans plus de 100 emplacements. Cet acteur, connu et reconnu depuis plus de 10 ans, propose également de très nombreuses fonctionnalités comme la connexion possible jusqu'à 10 appareils en simultané, aucune limitation au niveau de la bande passante ou encore l'accès aux plateformes de streaming type Hulu ou Netflix US.

Pour fêter les soldes d'été en France qui ont démarré depuis quelques jours, Ivacy VPN propose une offre folle sur son abonnement 5 ans avec 87% de réduction amenant le tarif mensuel à seulement 1,10 € par mois.

Mais, via un code de réduction supplémentaire réservé aux membres de GNT, vous pourrez obtenir 10% de réduction supplémentaire avec le code generation10 amenant le prix final à 59,83 € pour l'abonnement de 5 ans soit seulement 1 € par mois ! Intéressant !

Dernier élément pour vous décider à craquer, pendant toute la durée de votre abonnement Ivacy vous propose gratuitement un espace de stockage cloud crypté de 2 To !

Concrètement vous pourrez utiliser votre VPN Ivacy sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) et les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox,..). Et vous ne serez pas déçu des fonctionnalités avec ce qui se fait de mieux actuellement (protection contre les malwares, protocoles IPsec et IKEV avancés, fonction Smart Connect, bande passante illimitée, chiffrement 256 bits de grade militaire, politique no log, Internet Kill Switch, support du P2P, application Kodi dédiée...).

Enfin, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, libre à vous donc de tester sans risques.

Si la sécurité de données est la principale utilisation d'un VPN pour les entreprises, pour les particuliers il est très souvent utilisé pour permettre d'accéder aux plateformes de streaming étrangères, inaccessibles depuis la France. Ainsi, Ivacy VPN permet d'accéder sans souci à Hulu, Disney+ (aux 17 régions au niveau mondial), et bien entendu Netflix et notamment au catalogue américain de la plateforme sur lequel vous trouverez des films et séries absents du catalogue français. A noter que pour Netflix vous pourrez débloquer la mise en mémoire tampon infinie pour une fluidité optimale.



Ivacy VPN à 1 € par mois avec le code generation10