Un service VPN à seulement 2 € par mois avec Ivacy VPN

Aujourd'hui notre bon plan se concentre sur un service VPN qui a plus de 10 ans d'expérience et qui propose en ce moment une belle réduction de prix sur son abonnement. En effet, Ivacy VPN excelle dans son domaine en proposant l'accès à plus de 3500 serveurs, répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d’un VPN de qualité. Pour convenir à toutes les familles, vous pourrez connecter jusqu'à 10 appareils en même temps sur votre abonnement sans qu'il n'y ait de limite de bande passante.

Ivacy VPN propose une opération promotionnelle dédiée à la nouvelle année. Vous pourrez donc profiter de 75% de réduction sur son offre 2 ans, ce qui revient à un tarif mensuel de seulement 2,04 € par mois. En payant à l'année, vous n'aurez qu'à débourser 49,03 € pour 2 ans de service VPN.

Le service est compatible sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi qu'avec les navigateurs les plus populaires comme Firefox ou encore Chrome

Si vous hésitez encore, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer la solution sans risques et vous faire votre propre avis.

Pour rappel, un service VPN permet de protéger votre identité en servant d'intermédiaire et de crypter vos données pour éviter les vols par des cybercriminels. Vous pourrez également contourner certaines restrictions géographiques afin de consulter du contenu exclusif au niveau streaming, Ivacy VPN permettant d'accéder aux nombreuses plateformes de streaming comme Hulu, Disney+ (17 régions au niveau mondial !), la BBC et bien entendu Netflix US sans que ceux-ci ne remarquent la supercherie. Cerise sur le gâteau, il permet de débloquer la mise en mémoire tampon infini sur Netflix, idéal pour une fluidité de lecture parfaite. Enfin, vous pourrez faire des économies en faisant croire que vous achetez depuis un autre pays que le vôtre.

Et pour les amoureux du football, sachez que Ivacy est le VPN officiel partenaire du club de football West Ham United en Premier League anglaise, mais aussi de l’équipe française gamersorigin en esport.

Découvrez Ivacy VPN à partir de seulement 2 € par mois