Ivacy VPN : 88% de réduction avec les catalogues Disney+, Netflix et Amazon Prime du monde entier accessibles

Article sponsorisé par Ivacy VPN

Le VPN est un service de plus en plus utilisé par le grand public, notamment mis en lumière ces dernières semaines par les Russes afin de pouvoir contourner la censure politique imposée par le gouvernement Poutine et accéder ainsi à de l'information non accessible depuis leur pays ou quasi tous les services ont été bloqués.

Pour rappel, le Virtual Private Network chiffre le trafic entre vous et internet via un tunnel sécurisé rendant inaccessibles vos données. Mais ce dernier offre de nombreuses possibilités d'utilisation, comme par exemple la possibilité d'accéder aux contenus du monde entier.

En effet, de nombreuses plateformes de streaming imposent des restrictions géographiques, c'est le cas notamment de Netflix, Disney+, Hulu ou encore Amazon Prime. Ainsi, impossible pour un français abonné à Netflix d'accéder au catalogue américain de Netflix, pourtant plus fourni que le catalogue français. Le VPN permet alors de contourner cette limitation, en faisant croire au service de streaming que vous êtes en fait situé dans le pays de votre choix, ce qui vous permet de profiter de l'intégralité des catalogues mondiaux de ces plateformes.

Et si vous êtes un gamer, un VPN permet également de vous localiser dans n’importe quel pays pour avoir accès aux versions tests des jeux avant leur sortie par exemple.

Pour rappel, Ivacy VPN existe depuis 2006 et la société possède 3 500 serveurs répartis dans 100 régions différentes dans le monde. Signalons qu'elle ne conserve aucun log de vos navigations, et qu'elle prend en charge le chiffrement des connexions AES avec des clés 256 bits.

Ivacy VPN propose également une connexion automatique au serveur le plus rapide disponible, un Kill Switch pour stopper toutes les activités Internet en cas de défaillance de la connexion VPN, une protection contre les malwares, le Split Tunneling pour un trafic Internet sélectionné dans un tunnel VPN, et enfin le support P2P.

L'abonnement à Ivacy VPN vous autorise jusqu’à 10 appareils connectés en simultané et ce sur l’ensemble des plateformes (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, consoles de jeu, routeurs…) et le tout bien entendu sans limitation de bande passante.

Actuellement, vous pouvez profiter d'une promotion avec jusqu'à 88% de réduction et un tarif de seulement 1,07 € par mois pour un abonnement de 5 ans chez Ivacy VPN.