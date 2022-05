Ivacy VPN : 0,9 € par mois pour 5 ans d'abonnement !

Article sponsorisé par Ivacy VPN

Pour rappel, un VPN, Virtual Private Network pour réseau privé virtuel, est un outil permettant de créer un tunnel privé et sécurisé pour accéder à internet, qui vous permet également de naviguer de façon anonyme.

Libre à vous d'échanger vos informations de façon chiffrée, de vous géolocaliser quasi n'importe où dans le monde afin de contrer les limitations géographiques des plateformes de streaming ou des jeux vidéo, et bien entendu de contrer la censure de certains pays comme la Chine ou la Russie qui interdisent d'ailleurs l'utilisation de tels outils.

Même si la notion d'anonymat et de sécurité des échanges est très importante pour de nombreux utilisateurs de VPN, il n'en reste que la géolocalisation est un des points clés, avec notamment la possibilité d'accéder à de nombreuses plateformes de streaming étrangères qui imposent des restrictions géographiques comme Netflix, Disney+, Hulu ou encore Amazon Prime. En effet, un abonné français abonné à Netflix n'a pas le droit d'accéder au catalogue américain, qui propose de nombreuses séries et films inédits...rageant ! Un VPN permet en un clic de contourner cette restriction et d'accéder à tous les catalogues étrangers de ces plateformes.

Le fait de faire croire que vous vous connectez depuis un autre pays que la France peut également être utilisé à des fins économiques. En effet, acheter un même produit depuis la France ou depuis un autre pays européen par exemple permet d'accéder à des prix plus bas, c'est notamment le cas des billets d'avion..

Parmi les nombreux acteurs du domaine des VPN, sachez que Ivacy VPN a plus de 16 ans d'existence, un gage de sérieux et de stabilité. Avec plus de 3 500 serveurs répartis dans 100 régions différentes dans le monde, vous n'aurez aucun problème au niveau de la géolocalisation !

Autre avantage de cet acteur, il ne conserve aucun log de vos navigations, et prend en charge le chiffrement des connexions AES avec des clés 256 bits pour un chiffrage de qualité.

D'autres options sont également proposées par Ivacy VPN, comme par exemple la connexion automatique au serveur le plus rapide disponible, le Kill Switch (qui stoppe automatiquement la navigation en cas de coupure du VPN), une protection contre les malwares, le support du protocole P2P et enfin le Split Tunneling.

Dernier point à noter, votre abonnement à Ivacy VPN vous permet jusqu’à 10 appareils connectés en simultané et ce quelques soit la plateforme utilisée (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, consoles de jeu, routeurs…) et avec bien entendu une bande passante illimitée.

Cette semaine découvrez une promotion qui permet jusqu'à 90% de réduction et un tarif de seulement 0,9 € par mois pour un abonnement de 5 ans chez Ivacy VPN.