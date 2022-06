Ivacy VPN : accédez au catalogue mondial de Netflix sans bouger de chez vous pour moins de 1 € par mois

Article sponsorisé par Ivacy VPN

Le VPN (Virtual Private Network) est à la base un service interne aux entreprises afin de sécuriser le transfert de données. L’aventure débute en 1996 avec Microsoft, mais devient de plus en plus populaire dans les années 2000. Aujourd’hui, le VPN permet de chiffrer le trafic entre vous et internet via un tunnel sécurisé rendant inaccessibles vos données. Mais il est également très utilisé pour se géolocaliser dans n'importe quel pays, idéal pour bénéficier de baisse de tarifs comme sur les billets d’avion, ou encore pour accéder à des contenus qui d’habitude sont bloqués suite à une restriction géographique, comme c'est le cas par exemple du catalogue US de Netflix réservé aux seuls américains.

C'est le cas en fait de toutes les plateformes de streaming qui imposent des restrictions géographiques comme Netflix, Disney+, Hulu ou encore Amazon Prime. Il est donc impossible pour un abonné français à Netflix d’accéder au catalogue américain, beaucoup plus fourni que le catalogue français, et ce alors même qu'il paye bien son abonnement !

De plus, il existe des restrictions spécifiquement françaises sur le délai de sortie en streaming ou DVD de films sortis au cinéma. On peut par exemple voir des Marvel sortir beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en France.

Avec un VPN, terminé ces restrictions ! Vous pourrez accéder aux 7 régions majeures de Netflix partout dans le monde. Par exemple, Netflix US propose environ 6.000 contenus tandis que Netflix France n'en propose qu'environ 4.000. A vous par exemple les séries non disponibles sur Netflix France comme Twin Peaks, Dexter ou encore The Office, bien disponibles de l’autre côté de l’océan !

Notons aussi que beaucoup de services VPN ont été blacklistés par Netflix, car ce dernier souhaite respecter ses accords de licences passés avec des producteurs de contenus, ce qui n'est pas le cas de Ivacy VPN.

Rappelons qu’Ivacy VPN existe depuis 2006 et que la société possède actuellement plus de 5 700 serveurs répartis dans plus de 100 régions différentes dans le monde. Elle prend en charge le chiffrement des connexions AES avec des clés 256 bits et ne conserve aucune donnée.

L’abonnement à Ivacy VPN vous fait profiter d’une vitesse de téléchargement rapide, de la possibilité d'utiliser 10 appareils connectés en simultané, de créer des tunnels partagés, mais surtout de profiter de votre connexion en toute sécurité.

Actuellement, Ivacy VPN propose une forte promotion avec un prix qui passe sous la barre des 1 € par mois avec 90% de réduction et un tarif de seulement 0,9 € par mois pour un abonnement de 5 ans chez Ivacy VPN, soit seulement 54 € pour un abonnement de 5 ans !