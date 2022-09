Ivacy VPN : tous les avantages d'un VPN pour moins de 1 € par mois

Article sponsorisé par Ivacy VPN

C’est quoi un VPN?

L’acronyme VPN (Virtual Private Network) est de plus en plus utilisé dans le langage courant par le grand public. Pour rappel, il s'agit d'un logiciel, qui peut s’installer sur divers supports comme un smartphone ou un ordinateur, permettant de créer un tunnel sécurisé entre vous et le réseau internet. Les informations qui circulent dans ce tunnel sont chiffrées et donc ne peuvent être volées et dévoilées. Lorsque vous utilisez un réseau privé virtuel, vous obtenez une adresse IP d’emprunt tout en masquant la vôtre.

Et c’est justement cette fonction qui rend le VPN populaire auprès du grand public, certains services comme Ivacy VPN proposent en effet des adresses IP de plusieurs pays ce qui vous ouvre l'accès aux contenus bloqués en contournant les restrictions géographiques mises en place dans certains pays. Par exemple, les films à l’étranger sont accessibles plus rapidement en streaming qu’en France et donc il est possible par exemple sur Disney+ d’accéder au dernier film de Thor, alors que dans notre pays, il faut patienter plusieurs mois. Et de façon plus générale, vous pourrez également accéder à du contenu non présent dans les catalogues français des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu ou encore Amazon Prime.

Mais le VPN présente d’autres avantages que la sécurité et l'accès facilité au streaming, par exemple il est possible de réserver des tickets d’avions moins chers grâce à ce logiciel en l'achetant depuis un pays étranger en se géolocalisant en un clic par exemple en Allemagne ou en Espagne. Il est bon aussi de noter que passer par un VPN n'altère pas forcément votre bande passante si vous utilisez un service de qualité (donc nécessairement payant dans ce cas).

Est-il légal d’utiliser un VPN?

Il est bien totalement légal de l’utiliser et vous ne risquez rien à le faire. Seul le téléchargement illégal de logiciels commerciaux avec (ou sans) un serveur VPN est un délit. Les VPN sont d'ailleurs utilisés massivement par les entreprises depuis des années pour sécuriser leurs réseaux et pour permettre à leurs employés d'accéder de façon sécurisée au réseau de l'entreprise depuis leur domicile.

Pourquoi Ivacy VPN?

Ivacy VPN a été créé en 2006 et possède actuellement plus de 5 700 serveurs répartis dans plus de 100 régions différentes dans le monde. Elle prend en charge le chiffrement des connexions AES avec des clés 256 bits et ne collecte aucune donnée. Elle vous protège sur les réseaux WiFi publics et vous avez aussi la possibilité de naviguer sans latence, idéal pour regarder une bonne série sans saccades sur Netflix par exemple. De plus elle propose un DNS sécurisé.

L’abonnement à Ivacy VPN vous fait aussi profiter de la possibilité de connecter jusqu'à 10 appareils en simultané, de créer des tunnels partagés, mais surtout de profiter de votre connexion en toute sécurité. Une forte promotion est proposée par Ivacy VPN avec un prix qui passe sous la barre des 1 € par mois avec 90% de réduction et un tarif de seulement 0,9 € par mois pour un abonnement de 5 ans, soit seulement 54 € pour un abonnement de 5 ans !