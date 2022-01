Ivacy VPN : commencez bien l'année avec 90 % de réduction

Article sponsorisé par Ivacy VPN

Les serveurs VPN commencent à être de plus en plus connus par le grand public, alors qu'ils étaient par le passé plutôt réservés aux entreprises. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un Virtual Private Network, faisons un petit retour rapide du sujet.

Naviguez en toute sécurité

Internet cache de nombreux dangers comme les cybercriminels qui cherchent à récolter les moindres informations qu'offre votre ordinateur (personnelles, bancaires..). Grâce au VPN, le trafic entre vous et internet est chiffré via un tunnel sécurisé rendant inaccessibles vos données.

Accédez aux contenus du monde entier

Beaucoup de sites possèdent des restrictions géographiques comme Netflix, Disney+, Hulu ou encore Amazon Prime, avec des contenus qui diffèrent donc en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Un VPN vous permet de profiter de l'intégralité des catalogues mondiaux de ces plateformes de streaming en vous géolocalisant dans n'importe quel pays, faisant croire à la plateforme que vous y résidez. Par exemple avec votre abonnement Netflx, vous pourrez vous géolocaliser aux USA et donc accéder gratuitement au catalogue US et à des séries et films inaccessibles depuis la France..

Faites des économies sur vos voyages

Bon, la pandémie actuelle n'aide pas, mais grâce aux VPN vous pouvez profiter de prix réduits sur vos voyages. De nombreux sites vous indiquent des prix en fonction de votre historique de navigation et de votre localisation. Un même billet acheté depuis la France ou depuis l'Allemagne ne vous coûtera ainsi pas le même prix, et un VPN permet de réaliser cette opération.

Vous avez découvert les trois principales raisons pour acquérir un VPN, maintenant reste à choisir un bon acteur du domaine.

Ivacy VPN a été fondé en 2006 et la marque est basée à Singapour. L'entreprise possède 3 500 serveurs répartis dans 100 régions différentes dans le monde et n'historise aucune donnée, tandis que le réseau VPN prend en charge le chiffrement des connexions AES avec des clés 256 bits.

L'abonnement à Ivacy VPN offre la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané avec une disponibilité sur l’ensemble des plateformes (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, consoles de jeu, routeurs…) et sans limitation de bande passante.

Pour cette nouvelle année, vous pouvez profiter d'une offre très intéressante avec jusqu'à 90% de réduction et un tarif de seulement 0,90 € par mois pour un abonnement de 5 ans chez Ivacy VPN pour faire encore plus d’économies.