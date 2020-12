Ivacy VPN : jusqu’à 90% de réduction pour les fêtes et à partir de seulement 0,8 € par mois !

Avec pas moins de 10 ans d’expérience, Ivacy VPN n’est plus à présenter. La société VPN possède plus de 3500 serveurs, répartis dans plus de 100 emplacements à travers le monde avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez attendre d’un service VPN. Il est possible de connecter jusqu’à 10 appareils en simultané, et sans limites de bande passante.

Pour les fêtes, Ivacy VPN propose un tarif exceptionnel de seulement 0,8 € par mois pour un abonnement de 5 ans, soit 90% d'économie et seulement 49,99 € en tout ! Attention, cette offre est limitée dans le temps et il ne reste que quelques jours pour en profiter alors ne tardez pas !

Pour rappel, les services VPN permettent de protéger vos données et vous-même des personnes malveillantes en cryptant vos données échangées. Ils permettent également à leurs utilisateurs de contourner toute sorte de blocages comme les limitations géographiques. Vous pourrez ainsi accéder à des informations censurées dans votre pays, ou à des offres uniquement disponibles dans certaines régions. Un VPN peut protéger votre vie privée de votre smartphone à votre télévision, et vous permet de garder l’esprit tranquille en toutes situations. Les sites que vous visitez ne pourront pas reconnaître votre identité, et vos données de navigation seront protégées.

Ivacy VPN s’est spécialisé dans le déblocage géographique, un moyen idéal d'accéder aux nombreuses plateformes de streaming comme Hulu, Disney+, la BBC et bien entendu Netflix US. Vous pouvez également sans problème profiter d’une protection pour vos téléchargements en peer-to-peer de manière à masquer votre IP.

Si vous êtes un gamer, un VPN peut également vous être utile dans ce domaine, ne serait-ce que pour pouvoir vous localiser dans n’importe quel pays et avoir accès aux versions tests des jeux avant leur sortie par exemple.

Bien entendu, le service Ivacy VPN est compatible sur toutes les plateformes (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) ainsi que sur les navigateurs les plus populaires comme Firefox ou encore Chrome.

Si vous hésitez encore, l’offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer la solution sans risques et vous faire votre propre avis.

Découvrez Ivacy VPN à partir de seulement 0,8 € par mois !