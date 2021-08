Ivacy VPN : 1 euro par mois avec 2 To de stockage cloud offert, royal !

Aujourd’hui, avec un prix exceptionnel de seulement 1 euro par mois, Ivacy VPN nous propose une super offre avec en cadeau un stockage cloud de 2 To mis à votre disposition. Que demander de plus ?

Un VPN (Virtual Private Network) était à la base surtout utilisé en entreprise pour créer un réseau privé virtuel, mais aujourd’hui il est surtout utile pour protéger les identités et données personnelles des particuliers, ou bien pour accéder sans soucis du streaming en dehors de France. Lors des échanges sur le net, les données sont cryptées et l’IP est substitué par celle du serveur de VPN, permettant ainsi votre anonymat.

Le marché des serveurs VPN est en pleine explosion et il y a beaucoup d’acteurs dans ce domaine. Aujourd’hui, nous allons vous parler de Ivacy VPN qui dispose au niveau mondial de plus de 3500 serveurs dans plus de 100 régions différentes. Il propose plusieurs fonctionnalités comme la connexion de 10 appareils simultanément, aucune limite au niveau de la bande passante ou des accès à des plateformes de streaming bloquées en France comme Netflix US, HBO,...

Outre le côté sécurité qu’apporte un VPN comme l'utiliser sur les réseaux publics sans subir d’attaque ou vous protéger d’attaque pendant vos parties de jeux, il est la plupart du temps utilisé pour permettre d’accéder aux plateformes de streaming étrangères, inaccessibles depuis la France. Vous aurez ainsi accès aux contenus de Hulu, Disney + ou Netflix en vous géolocalisant dans le pays de votre choix, avec la possibilité d'accéder à des séries ou films qui n’apparaissent pas dans le catalogue français, notamment celui de Netflix (le catalogue US étant bien plus fourni).

Jusqu’au 9 août 2021, Ivacy VPN propose un tarif hyper préférentiel sur son abonnement de 5 ans. Avec un prix de 1,10 € par mois pendant 5 ans, vous faites une économie de 87 %.

Mais ce n’est pas tout, grâce au code de réduction generation10, réservé aux membres de GNT, vous pouvez obtenir 10 % de réduction supplémentaire. Vous pourrez donc profiter de l’offre Ivacy VPN pour seulement 1 € par mois soit 59,83 € pour 5 ans. Imbattable.

De plus, Ivacy propose un espace de stockage cloud crypté de 2 To gratuitement, histoire de vous convaincre définitivement.

Enfin, l’offre est garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. De quoi essayer sans risque.



Ivacy VPN à 1 € par mois avec le code generation10