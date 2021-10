L'abonnement IVACY VPN à seulement 1 euro par mois en vente flash !

Les différents acteurs du VPN, service de plus en plus prisé par les particuliers, se livrent une lutte acharnée pour notre plus grand bonheur comme en témoigne aujourd'hui l'offre de IVACY VPN à seulement 1 euro par mois pour un service de qualité. Royal !

Largement utilisé depuis des années par les entreprises, le VPN (pour réseau privé virtuel) s'est largement démocratisé ces dernières années auprès du grand public, et ce pour diverses raisons. Il peut s'agir d'une question de sécurisation de ses données, le VPN se positionnant entre le PC de l'utilisateur et les millions de sites accessibles sur Internet, ou encore d'anonymat voir de géolocalisation afin d'accéder sans contrainte notamment aux plateformes étrangères de streaming, les abonnés de Netflix souhaitant accéder au (vaste) catalogue US en ont bien compris l'intérêt !

Il existe actuellement de très nombreux acteurs dans ce domaine très concurrentiel, certains de qualité et d'autres non. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir IVACY VPN à l'occasion d'une grande promotion. Avec plus de 10 années d'existence, ce dernier propose plus de 3500 serveurs répartis dans le monde et situés dans plus de 100 endroits différents, mais aussi une connexion jusqu'à 10 appareils en simultané et ce sans limites de bande passante et bien sur pour les amateurs de films et séries, la possibilité d'accéder aux différentes plateformes comme Disney+, Amazon Prime, Hulu, BBC, iPlayer ou encore les 7 régions majeures de Netflix (USA...).

Cette semaine, Ivacy VPN propose une énorme réduction sur son abonnement 5 ans affiché avec 87% de réduction ce qui porte le tarif mensuel à seulement 1,10 € par mois. Mais, pour les membres de GNT, vous pourrez obtenir 10% de réduction supplémentaire avec le code generation10 ce qui amène le prix global à seulement 59,83 € pour l'abonnement de 5 ans soit seulement 1 € par mois ! Une très bonne affaire.

Signalons que Ivacy propose également gratuitement un espace de stockage cloud crypté de 2 To, mais uniquement la première année.

Dernier élément, cette offre est garantie satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, un bon plan à tester sans stress donc.

Plus concrètement, le VPN d'Ivacy est utilisable sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) et les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox,..). Il gère les dernières fonctionnalités comme avec le support des protocoles IPsec et IKEV avancés, le chiffrement 256 bits de grade militaire ou encore la fonction Smart Connect. Il assure également une protection contre les malwares, dispose d'une politique no log (rien de ce que vous faites ne sera enregistré), d'une bande passante illimitée, de l'Internet Kill Switch, du support du P2P, d'une application Kodi dédiée... bref ultra complet.

Et pour les aficionados du streaming, sachez que Ivacy VPN permet d'accéder aux différentes plateformes étrangères comme Disney+ (et ses 17 régions au niveau mondial), la BBC, Hulu et bien entendu Netflix US pour lequel vous avez même la possibilité de débloquer la mise en mémoire tampon infinie pour une fluidité de lecture parfaite.

Découvrez Ivacy VPN à partir de seulement 1 € par mois avec le code generation10