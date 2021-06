Un abonnement IVACY VPN à moins de 1 euro par mois en vente flash avec l'accès aux plateformes de streaming

La concurrence est féroce dans le domaine de plus en plus actif des VPN, ce qui permet d'obtenir comme aujourd'hui des offres de qualité à des prix très agressif, seulement 0,94 € par mois chez IVACY ! A vous le surf en toute tranquillité et sécurité, mais également l'accès aux plateformes de streaming étrangères (Netflix US, Hulu...).

Autrefois réservés aux utilisateurs expérimentés ou aux hacktivistes, le VPN (réseau privé virtuel) est devenu aujourd'hui un service largement démocratisé, au point de devenir parfois indispensable. Le VPN permet d'augmenter la sécurité de l'utilisateur sur Internet en venant se positionner entre le PC de l'utilisateur et les millions de sites accessibles sur Internet. Mais au-delà de cette protection, le VPN permet également de surfer de façon anonyme, ou encore de se géolocaliser dans n'importe quel pays permettant ainsi notamment l'accès aux plateformes étrangères de streaming, les abonnés à Netflix désireux d'accéder au catalogue US comprendront vite l'intérêt !

Aujourd'hui nous allons vous présenter l'offre très intéressante de Ivacy qui est un acteur proposant depuis plus de 10 ans des fonctionnalités de pointe avec plus de 3500 serveurs dans le monde situés dans plus de 100 endroits différents ou encore la connexion jusqu'à 10 appareils en simultané sans limites de bande passante et bien entendu pour les amateurs de films et séries, la possibilité d'accéder aux plateformes type BBC iPlayer, Disney+, Amazon Prime, Hulu ou encore les 7 régions majeures de Netflix (USA...).

Aujourd'hui Ivacy VPN casse en effet les prix sur son abonnement 5 ans qui est proposé avec 87% de réduction sur son abonnement 5 ans amenant le tarif mensuel à seulement 1,10 € par mois. Mais nous avons réussi à négocier un code de réduction supplémentaire pour les membres de GNT vous permettant d'obtenir 15% de réduction supplémentaire avec le code generation15 avec au final un prix global de seulement 56,51 € pour l'abonnement de 5 ans soit seulement 0,94 € par mois ! Que demander de plus ? Attention, il s'agit d'une vente flash et le code promotionel ne sera actif que pour les 100 premières commandes.

Pas d'inquiétude à avoir, vous pourrez utiliser Ivacy VPN sur tous les systèmes d'exploitation (Windows, MacOS, iOS, Android, Linux) et les principaux navigateurs web (Chrome, Firefox,..). Ce VPN utilise les dernières fonctionnalités comme les protocoles IPsec et IKEV avancés, le chiffrement 256 bits de grade militaire ou la fonction Smart Connect, mais aussi la protection contre les malwares, une politique no log, une bande passante illimitée, l'Internet Kill Switch, le support P2P, une application Kodi dédiée... une panoplie complète donc.

Enfin, les amateurs de contenus streaming exclusifs seront heureux d'apprendre que Ivacy VPN permet d'accéder aux différentes plateformes de streaming comme Disney+ (et ses 17 régions au niveau mondial), Hulu, la BBC et bien entendu le très intéressant catalogue de Netflix US, pour lequel vous pourrez même débloquer la mise en mémoire tampon infinie pour une fluidité de lecture parfaite.

Enfin, signalons que cette offre est garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, vous pouvez donc essayer sans risques.

Découvrez Ivacy VPN à partir de seulement 0,94 € par mois avec le code generation15