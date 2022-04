J'irai dormir chez Nintendo

Le projet avait été lancé depuis des mois et se concrétise finalement : il est enfin possible de dormir chez Nintendo !

Si vous êtes un fan inconditionnel de la marque Nintendo et de son histoire, alors vous serrez sans doute intéressés par le fait qu'il est désormais possible de s'offrir une nuit au sein des locaux historiques de la marque.

C'est un projet qui avait été lancé il y a un bout de temps déjà : l'hôtel Marufukuro a finalement ouvert ses portes et ses chambres au public. Localisé à Kyoto, il s'agit de l'immeuble qui a accueilli la marque Nintendo pendant de nombreuses années.

À son lancement en 1889, la marque Nintendo ne proposait évidemment pas de jeux vidéo, mais était spécialisée dans la création, la fabrication et la distribution de cartes à jouer "Hanafuda". Fusajiro Yamauchi a connu un succès rapide sur le marché et a ainsi rapidement fait le choix d'installer ses locaux et ses équipes au sein d'un bâtiment dédié en 1933. D'ailleurs, la marque Nintendo n'existait pas encore, il s'agissait de Marufuku Co, ltd, Nintendo n'étant apparu que plus tard, avant de déménager en 1959.

C'est ce bâtiment qui a été restauré et transformé en hôtel conserve ses attaches historiques. Le lieu est plutôt symbolique et n'a pas connu l'époque d'or du jeu vidéo de la firme, mais il reste toutefois partie intégrale de l'histoire de la marque.

L'hôtel n'est pas véritablement transformé en musée à la gloire de Nintendo, mais il a conservé des éléments historiques de l'époque de Marufuku Co. Certains éléments de décor ont été préservés tout comme le style de l'époque ainsi que les cartes à jouer produites en ce temps, encadrées et affichées dans les couloirs. On peut également retrouver certaines consoles de Nintendo sur des étagères, transformées en éléments de décoration.

Pour ce qui est du cout de la nuit sur place, il faudra tout de même compter 750€...