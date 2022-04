Belle promotion sur le smartphone OPPO Reno 6 5G mais aussi sur des écouteurs, un écran PC, une caméra et un clavier

Commençons ce top 5 avec les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T qui bénéficie d'une belle réduction sur Boulanger.

Ils profitent de la technologie de réduction active du bruit (ANC) et du mode transparent pour vous immerger totalement dans votre musique. Ils sont livrés avec plusieurs tailles d’embouts différents pour s’adapter à la morphologie de tous. Ils sont bien sur compatibles Bluetooth et s'associe à l’application Jabra Sound+ afin de personnaliser le son et de trouver la combinaison parfaite pour vous. Les écouteurs profitent également d'une autonomie de 5,5 heures qui peut s’allonger de 24 heures avec le boitier de recharge.

Sur le site de Boulanger, les écouteurs sans fil Jabra Elite 75T sont au prix de 90 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec la caméra de sécurité eufy T8420 qui bénéficie de 38 % de réduction toujours chez Amazon.

Elle est dotée de deux projecteurs ultra-lumineux de 2500 lumens avec détecteurs de mouvement. Au niveau de la qualité, la caméra propose un enregistrement en 1080p afin d'avoir de profiter d'un maximum de détail.

Elle s'associe à une application qui permet un retour en temps réel de ce qu'il se passe. Elle est accompagnée d'une alarme sonore configurable pour pouvoir produire un son jusqu'à 100 dB. Pour finir, vous pouvez stocker localement les données sans avoir besoin d'abonnement.

La caméra de sécurité eufy T8400 est au prix réduit de 100 € au lieu de 160 € sur le site d'Amazon.



Passons au clavier Logitech G915 Lightspeed qui bénéficie d'une belle réduction sur la Fnac.

Le clavier intègre des switchs GL Tactile proposant une course tactile afin de ressentir précisément le moment de l'activation offrant un clavier réactif. Il est doté aussi d'un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. De plus, le clavier est doté de cinq touches macro gagnant en rapidité et en efficacité lors de vos sessions de jeux. Et enfin, sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth permet de brancher deux périphériques simultanément.

Le clavier Logitech G915 Lightspeed est au prix de 170 € au lieu de 230 € sur le site de la Fnac.





Continuons avec l’écran LG UltraWide 29WL50S qui est mis en avant sur le site d’Amazon.

La dalle UltraWide full HD de 29" affiche une définition de 2560 x 1080 px et un ratio de 21:9. Elle offre 33% plus d’espace qu’un modèle en 16:9. L’écran est compatible HDR10 et prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui dépassent les capacités des moniteurs ordinaires.

Le LG UltraWide 29WL50S est doté de 2 ports HDMI et d’un DisplayPort. Et enfin, il profite d’un temps de réponse de 5 ms et d’une dalle qui couvre 99 % du spectre sRGB. L’écran est bien sûr réglable et inclinable.

L’écran LG UltraWide 29WL50S est proposé au prix de 180 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



Finissons avec le smartphone OPPO Reno 6 5G qui est à prix réduit chez Amazon.

Ce dernier est doté d'un écran de 6,43" avec une fréquence de 90 Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Sur le côté supérieur gauche, le smartphone intègre une caméra frontale de 32 MP. Le mobile embarque le processeur Mediatek Dimensity 900 avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Sur l'autre face, l'OPPO Reno 6 est pourvu d'un bloc photo avec un capteur de 64, 8 et 2 MP. Il est équipé d'une batterie de 4300 mAh qui offre une journée d'autonomie, elle est accompagnée d'un chargeur ultra rapide SPUERVOOC 64W qui permet de recharger son smartphone en 34 minutes.

Sur Amazon, le smartphone OPPO Reno 6 5G est au prix de 399 € au lieu de 450 € avec la livraison gratuite.



