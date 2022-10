Petit prix pour le casque Jabra Elite 85h, les écouteurs Apple AirPods 2, le smartphone Galaxy S20 FE...

Commençons notre top 5 avec le casque Jabra Elite 85h qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Le casque est doté de la technologie SmartSound analysant votre environnement sonore, et profite de la suppression de bruit et de la fonction HearThrough qui vous donne le son dont vous avez besoin.

Il intègre également 8 microphones qui offrent un son de qualité lors de vos communications. De plus, le casque est résistant aux poussières et à la pluie. L'Elite 85h détecte lorsque vous le retirez de vos oreilles et stoppe la musique instantanément. Pour finir, sa batterie vous fait profiter de 41 heures d'autonomie et d'une charge rapide.

Sur Amazon, le casque Jabra Elite 85h est au prix de 170 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go qui est également à prix réduit sur Rakuten.

Le téléphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. De plus, le mobile est propulsé par le processeur Exynos 990 avec 6 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. Il est compatible Bluetooth et WiFi.

Le Galaxy S20 FE intègre un module de trois capteurs photo, un de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Pour faire des selfies, le mobile est pourvu d'un module de 32 mégapixels. Pour finir, le smartphone possède une batterie de 4500 mAh permettant d'utiliser votre smartphone pendant 20 heures et il aura besoin d'une heure et demie pour le charger totalement avec son chargeur rapide 25W.

Le smartphone Samsung Galaxy S20 FE 128 Go est au prix de 369 € au lieu de 599 € avec la livraison gratuite sur le site de Rakuten.



Poursuivons avec les écouteurs Apple AirPods 2e génération qui profitent de 25% de réduction sur Amazon.

Les écouteurs sont de type intra-auriculaire, ils affichent une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause. De plus, les écouteurs bénéficient aussi d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Les AirPods peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures grâce à leur boitier avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 119 € au lieu de 159 € avec la livraison gratuite depuis le site d'Amazon.



Continuons avec l'écran PC incurvé Philips 325E1C à prix plus que réduit sur Cdiscount.

Il est doté d'une dalle LCD IPS de 32" avec une définition de 2560x 1440 pixels, une luminosité de 250 cd/m2 et un rapport de contraste de 3000:1. Notons que l'écran est incurvé. Il intègre un port VGA, un port HDMI, un port DisplayPort et une sortie de ligne audio. Il est doté de plusieurs technologies comme Low Blue Light, Adaptive-Sync, etc.

Sur Cdiscount, l'écran PC incurvé Philips 325E1C est au prix de 200 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable Acer Aspire 3 A315-58-5922 qui voit son prix chuter de 38 % sur Amazon.

Son écran de 15,6" affiche une définition FHD de 1920 x 1080 pixels avec une luminosité de 220 cd/m2. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. Il intègre trois ports USB, un port Ethernet et un port HDMI. Notons aussi qu'il est compatible avec le WiFi 5 et Bluetooth 5. Pour finir, il est doté d'une batterie Li-ion qui offre une autonomie de 7 heures.

Sur Amazon, le PC portable Acer Aspire 3 A315-58-5922 est au prix réduit de 499 € au lieu de 799 €.



Nous proposons d'autres bons plans sur le site comme le forfait fibre RED à prix réduit avec WiFi 6 et un débit jusqu'à 1 Gb/s ou encore les Amazon deals avec le meilleur des ventes flash d’Amazon avec des accessoires PC, de la sécurité et bien d’autres...