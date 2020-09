Elite 85t et 75t : Jabra ajoute la réduction active du bruit à ses écouteurs sans fil

Jabra dévoile ses nouveaux écouteurs sans fil Elite 85t. Ils sont dotés d'une technologie Jabra Advanced ANC pour de la réaction active du bruit. C'est une première pour Jabra qui en fera également profiter les précédents modèles Elite 75t via une mise à jour firmware gratuite en octobre.

Cet apport rétroactif a été rendu possible grâce à un travail mené en collaboration avec Qualcomm et sa puce pour l'activation du mode ANC. Avec les anciens modèles, il sera toutefois question d'une version standard avec suppression du bruit de basses fréquences.

Les Jabra Elite 85t bénéficient pour leur part d'une puce dédiée à la réduction de bruit, sans compter un nombre plus important de six micros pour les appels vocaux (deux à l'extérieur et un à l'intérieur de chaque écouteur), dont quatre utilisés pour la fonctionnalité d'annulation de bruit. Le niveau de réduction du bruit peut en outre être ajusté.

De conception semi-ouverte avec des embouts de forme ovale, les écouteurs sans fil Jabra Elite 85t sont équipés de haut-parleurs de 12 mm. La marque danoise souligne que la tour des écouteurs n'a pas besoin d'être positionnée aussi profondément que précédemment à l'intérieur de l'oreille.

En mode ANC, les écouteurs annoncent une autonomie de batterie de 5,5 heures et jusqu'à 25 heures avec l'étui de recharge. Ce dernier est compatible avec la recherche sans fil Qi. Lorsque le mode ANC est désactivé, c'est une autonomie de 7 heures et 31 heures avec l'étui de recharge.

Certifiés IPX4, les Jabra Elite 85t ont une connectivité Bluetooth 5.0 avec le support des codecs audio SBC et AAC. Il y a toujours l'accès aux assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri. Ils seront disponibles à partir de novembre prochain à 249,99 €.

À noter que les écouteurs Jabra Elite 75t se retrouvent par exemple sur Amazon, Fnac et Boulanger à 179,99 €.