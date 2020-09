Jabra lance ses 85T, des écouteurs sans fil true wirless à réduction de bruit active

Longtemps réservée aux casques pour audiophiles haut de gamme, la technologie de réduction active du bruit environnant s'invite dans une gamme plus large d'écouteurs miniaturisés. Les écouteurs sans fil "true wireless" en profitent depuis peu et la technologie a plus largement été démocratisée par Apple et ses AirPods Pro, bien que la marque ne soit pas la première à l'avoir intégrée dans des écouteurs sans fil.

Jabra annonce ainsi à son tour l'arrivée sur le marché des 85T, des écouteurs intra-auriculaires True Wireless qui proposent une réduction de bruit active avancée.

Le design reprend celui des 75T avec un bouton sur chaque écouteur et une conception "semi-ouverte" qui permet, selon le constructeur, de relâcher la pression exercée sur l'oreille via des évents. Ils se connectent à l'application Jabra MySound+ pour proposer des réglages avancés du son.

Le principal argument de vente est la présence d'une fonction de réduction de bruit active qui repose sur un système de micros internes et externes pour optimiser les résultats. Rappelons que le système est assez simple en apparence, mais plutôt technique et complexe à mettre en oeuvre : des micros écoutent le bruit environnant et l'analysent, la courbe sonore est alors inversée et diffusée en temps réel à l'utilisateur pour contrebalancer le bruit. Au total, les Jabra 85T embarquent 6 microphones pour cette fonctionnalité.

Jabra a eu le bon sens de permettre aux utilisateurs de régler l'intensité de la réduction de bruit active . Par ailleurs, les Jabra 85T sont équipés de transducteurs de 12 mm qui permettent une meilleure correction des bruits dans les basses fréquences.

Concernant l'équipement, les écouteurs embarquent une puce Bluetooth 5.0 avec gestion des codecs SBC et AAC (pas d'AptX ici). L'autonomie est annoncée à 7 heures par charge, et pourra descendre à 5h30 avec la réduction de bruit active. Le boitier de recharge quant à lui devrait augmenter l'autonomie pour atteindre de 25 à 30 heures au total, il est compatible charge à induction.

Les Jabra 85T seront proposés à partir du mois de novembre au tarif de 250€.