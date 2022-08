James Webb repère du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète

Le télescope James Webb nous a déjà livré des clichés étonnants de certains corps plus ou moins distants de notre galaxie et système solaire et il continue de nous étonner un peu plus chaque jour.

Récemment le gigantesque miroir du télescope s'est tourné vers WASP-39b, une planète extérieure à notre système qui se situe à environ 700 années-lumière de notre Terre, dans la constellation de la Vierge.

Et si l'on parle aujourd'hui de cette exoplanète, c'est que le JWST a détecté la présence de dioxyde de carbone dans son atmosphère. La NASA a confirmé l'information le 25 aout dernier et se félicite d'une première historique dans l'observation spatiale.

Car c'est la première fois que l'on découvre ce composé et que l'on en confirme la présence en dehors de notre système solaire. Hubble avait déjà soulevé le fait que certaines exoplanètes observées puissent abriter du CO2, sans jamais pouvoir réellement en confirmer la présence, la première du genre était HD 189733b.

WASP-39b a pour sa part été découverte en 2011 et Hubble ainsi que Spitzer avaient déjà pu confirmer la présence de molécules d'eau dans son atmosphère. La planète est assez volumineuse : elle fait 1,3 fois la taille de Jupiter, mais ne représente qu'un quart de sa masse, en outre, il est quasi impossible d'y trouver une forme de vie puisque la température à sa surface avoisine les 900°C.

C'est le spectrographe dans le proche infrarouge du télescope James Webb qui a permis de confirmer la présence de CO2 : l'observation de l'atmosphère de la planète et ses variations lumineuses ont ainsi trahi la présence de dioxyde de carbone.