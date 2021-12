Lancement du télescope James Webb : la date du 25 décembre confirmée

#Webb update: date for launch of @ESA_Webb is confirmed for 25 December, within a launch window starting at 12:20 GMT/13:20 CET. Roll-out of @ariane5 #VA256 will take place tomorrow, 23 December, in the morning local time ?? https://t.co/eQpWCp44tw #WebbFliesAriane Go Webb! pic.twitter.com/32oh0CEa7j