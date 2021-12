Lancement réussi par Ariane 5 du télescope James Webb pour observer l'univers

Ce 25 décembre à 13h20, la fusée européenne Ariane 5 a décollé depuis le Centre spatial guyanais de Kourou avec à son bord le télescope James Webb d'une valeur de 10 milliards de dollars. Une pleine réussite pour le plus grand et le plus puissant télescope spatial jamais conçu pour étudier l'Univers.

Après avoir repoussé d'un jour le décollage d'Ariane 5 à cause de conditions météorologiques défavorables au spatioport européen, c'est donc ce 25 décembre à 13h20 que les agences spatiales américaine, européenne et Arianespace ont procédé au lancement du télescope spatial James Webb depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.

Il s'agissait du troisième lancement cette année d'une fusée Ariane 5.

Dans un premier temps le vol aura duré 27 minutes entre le décollage et la séparation du satellite avec une orbite visée de transfert vers le point de Lagrange 2 situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Il faudra encore attendre 29 jours avant que le télescope spatial James Webb n'atteigne sa destination.

Pendant ce long voyage, différentes étapes sont à noter. Au troisième jour le bouclier thermique sera déployé alors qu'il faudra attendre entre le 13e et 14e jour pour que le miroir primaire, de 6,5 mètres de diamètre avec ses 18 miroirs hexagonaux dorés , soit assemblé.

Crédits : Nasa / Chris Gunn

Et même après son arrivée à plus de 1,5 million de km de la Terre, il faudra encore attendre près de 84 jours pour la mise en service complète du télescope spatial et encore près de 4 mois pour le réel début des observations.

Pour rappel, il s'agit véritablement d'une véritable révolution dans l'astronomie. Ce nouveau télescope ultra-perfectionné permettra d'observer l'Univers beaucoup plus lointain, et y compris dans le domaine de l'infrarouge ce qui permettra de capturer la lumière des premières étoiles et galaxies, et donc ainsi de véritablement "remonter le temps" à jusqu'à 300 millions d'années après le Big Bang. De quoi nous fournir énormément de nouvelles informations sur la création de l'Univers.

Et pour ceux que cela intéresse, la NASA a mis à disposition une page dédiée à James Webb pour suivre toutes les différentes étapes de son déploiement.