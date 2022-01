Le Japon veut un astronaute sur la Lune avant 2030

À l'occasion de la présentation d'une nouvelle feuille de route pour ses projets d'exploration spatiale, le Japon se donne une échéance afin de concrétiser son ambition de se poser sur la Lune avec un astronaute nippon.

Selon les propos rapportés du Premier ministre du Japon, l'alunissage d'un astronaute japonais est espéré pour la seconde moitié des années 2020. Dans le même temps, Fumio Kishida a indiqué que le pays fera la promotion du projet Artemis de la Nasa pour des activités habitées sur la Lune.

Si l'envoi d'un astronaute japonais sur la Lune doit se faire dans le cadre du programme Artemis, ce ne sera en tout cas pas avant l'accomplissement de la mission Artemis III - à l'horizon 2025 - pour laquelle ce sont deux astronautes américains qui poseront le pied sur la Lune.

Après une mission non habitée Artemis I (voir ci-dessus), Artemis II sera une mission habitée autour de la Lune avec un équipage de quatre astronautes, dont trois astronautes américains et un astronaute canadien. Au-delà d'Artemis III, le programme Artemis vise à préparer une présence humaine et robotique durable sur la Lune et autour de la Lune.

" L'espace n'est pas seulement une frontière qui donne des espoirs et des rêves aux gens, mais il constitue également une base cruciale pour notre société économique en ce qui concerne notre sécurité économique ", a déclaré Fumio Kishida.