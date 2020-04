JBL présente en France ses nouveaux casques sans fil Club avec réduction de bruit

La marque JBL a sorti récemment trois nouveaux casques audio sans fil qui sont dotés d’une autonomie plus que satisfaisante, mais aussi de la réduction de bruit.

Le premier casque de la nouvelle gamme Club est le JBL Club 700BT qui est le plus abordable avec son prix affiché à 149 €. Il est doté de haut-parleurs de 40 mm, d’une pression sonore de 93 dB et d’une fréquence allant jusqu’à 22 kHz. Ce casque JBL est alimenté par une batterie lithium de 610 mAh qui permet une autonomie de 50 heures environ, le temps de recharge est inférieur à 2 heures. Pour une connexion optimale entre vos appareils, le JBL Club 700BT est compatible avec le Bluetooth 5.0.

Le JBL Club 700BT est actuellement proposé à 149,99 € chez la Fnac et sera expédié à partir du 22 avril 2020.





Ensuite, plus haut de gamme, vous pourrez retrouver le JBL Club 950NC qui est un casque circum-aural avec une fréquence comprise entre 16 Hz et 22 kHz, des haut-parleurs de 40 mm, mais aussi une puissance d’entrée allant jusqu’à 2000 mW. Ce casque dispose de la réduction de bruit adaptative et est compatible avec le Bluetooth 5.0. Il est alimenté par une batterie de 730 mAh qui permet jusqu’à 55 heures de fonctionnement en continu.

Vous retrouverez le casque JBL Club 950NC à 199,99 € sur le site de la Fnac avec une expédition prévue le 22 avril 2020.





Enfin, les nouveautés se terminent par le JBL Club One, le casque le plus haut de gamme de cette nouvelle collection, mais aussi le plus coûteux avec un prix d’entrée à 300 € environ. Avec une puissance maximale d’entrée à 3500 mW, une fréquence passive comprise entre 10 Hz et 40 Hz et des haut-parleurs de 40 mm en graphènes pour une écoute optimale, le JBL Club One est le plus performant de la gamme. Il dispose bien entendu de la réduction de bruit et d’une compatibilité au Bluetooth 5.0. Pour finir, ce casque détient une autonomie de 45 heures grâce à sa batterie de 730 mAh.

Le JBL Club One est affiché au prix de 299,99 € à cette adresse et l’expédition est prévue le 22 avril 2020.