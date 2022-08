Les écouteurs TWS Tour Pro 2 de JBL ont un boîtier de charge atypique

La marque JBL (groupe Harman dans le giron de Samsung) annonce de nouveaux produits dont des écouteurs sans fil Tour Pro 2. Au design intra-auriculaire et avec tige, ces écouteurs sont certifiés IP54 pour une résistance à la poussière et aux projections d'eau.

Ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm et intègrent un total de 6 microphones (3 micros par écouteur). La réduction active de bruit (ANC) est ainsi de la partie. JBL vante une réduction de bruit qui s'adapte automatiquement à l'environnement en temps réel.

Avec la reconnaissance vocale, il sera possible de mettre en pause la lecture de musique et la reprendre automatiquement à l'endroit de l'arrêt une fois une conversation terminée.

LE Audio et écran sur le boîtier de charge

JBL annonce un son immersif JBL Spatial Sound et une compatibilité Bluetooth 5.3 LE. Ces écouteurs sont donc prêts pour l'audio LE (avec codec LC3, en plus de AAC et SBC). Ils profitent d'une autonomie de 10 heures (sans l'activation de l'ANC) et 30 heures supplémentaires dans le boîtier de charge.

L'originalité du boîtier de charge est qu'il est doté d'un écran tactile LED de 1,45 pouce. Via cet écran, il sera possible de personnaliser les écouteurs et gérer leurs paramètres, sans devoir passer par l'application JBL Headphones sur smartphone. La gestion de la musique, ainsi que la réception des appels, messages et notifications sont aussi soulignées par JBL.

Si les écouteurs sans fil JBL Tour Pro 2 viennent d'être dévoilés par la marque, leur disponibilité n'est toutefois pas pour tout de suite. Il faudra attendre janvier 2023 et pour un prix de 249 €.