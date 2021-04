Jeff Kaplan (Overwatch) quitte Blizzard

C'est après 19 années au sein des studios de Blizzard que Jeff Kaplan tire donc sa révérence, alors même qu'Overwatch 2 n'est pas encore sortie. Son poste de game director sur Overwatch sera assuré par Aaron Keller, un membre historique de Blizzard et présent sur le projet Overwatch depuis le début.

Jeff Kaplan a tenu à remercier l'ensemble des membres de Blizzard avec qui il a pu collaborer au fil de ces 19 années, félicitant un environnement créatif sans limites.

C'est Jeff kaplan qui représentait à lui seul Overwatch puisque c'est ce dernier qui prenait la parole face à la presse et aux joueurs lorsqu'il était question d'évoquer le titre et son avenir. Plus globalement, c'est un peu le père d'Overwatch et du sursaut de Blizzard de se tourner vers l'eSport et les jeux compétitifs qui s'en va ainsi vers d'autres horizons.

Le cadre évoque de nouveaux projets sans en préciser davantage pour l'heure.