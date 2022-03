Jeu vidéo : une année record pour le marché Français

Le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) vient de publier son observatoire annuel de l'industrie du jeu vidéo en France, avec à la clé un nouveau record pour le secteur.

Dans son rapport baptisé l'Essentiel du Jeu Video 2021, le SELL met en lumière la décélération de la croissance du secteur, qui réalise toutefois un nouveau record avec un chiffre d'affaires global pour la France de 5,6 milliards d'euros, soit une hausse de 1,6% par rapport à 2020.

Le marché des consoles affiche une progression de +1% sur l'année et représente ainsi 2,749 milliards d'euros. Le marché du PC progresse le plus vite avec +5% et 1,492 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année. Contre toute attente, c'est sur mobile que l'on assiste à un recul avec -1% et 1,411 milliard d'euros de CA généré.

Globalement, c'est l'arrivée des nouvelles consoles de jeu et de nouvelles cartes graphiques sur le marché qui a tiré l'ensemble du secteur vers le haut puisque l'achat de jeux, abonnements, accessoires et autres dépense en jeu sont en recul. Une tendance se confirme toutefois, celle du numérique : 82% des achats de jeux concernent des titres dématérialisés.

Sur l'année 2021 en France, c'est FIFA 22 qui s'est le plus vendu avec presque 1,6 million d'unités de quasiment 97 millions d'euros de revenus générés, suivis par Call of Duty Vanguard et Mario Kart 8 Deluxe.



L'intégralité de l'étude est en consultation libre à cette adresse.