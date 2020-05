The Lord of the Rings : Gollum se dévoile dans une première série de clichés

Si la saga du seigneur des anneaux a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations en jeux vidéo, toute sortie reste particulièrement surveillée par les fans. Une en particulier fait déjà beaucoup parler depuis la publication des premiers visuels : The Lord of the Rings : Gollum.

C'est GameStar qui vient de publier un premier visuel du prochain jeu vidéo tiré de la franchise du Seigneur des Anneaux à sortir.

The Lord of the Rings : Gollum était resté très mystérieux jusqu'ici, et Deadalic souhaite rassurer les joueurs en partageant ainsi quelques visuels exclusifs qui permettent de se faire une idée non seulement de l'avancée du projet mais aussi du choix du character design.

Le titre, comme son nom l'indique, sera centré sur le personnage de Gollum, qui reste assez énigmatique pour qui n'a pas lu les oeuvres de Tolkien et s'est limité aux films. Le titre est d'autant plus intéressant qu'il a été façonné de sorte à mettre en valeur les capacités techniques de la prochaine génération de consoles Xbox et PlayStation.

Il s'agira ainsi d'un jeu d'action / aventure qui fera la part belle à l'infiltration. Les joueurs seront ainsi aux commandes de Gollum, un personnage lui-même torturé entre sa volonté propre et une personnalité secondaire plus largement corrompue par l'anneau de pouvoir.