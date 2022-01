Jeux Android sur PC : Google Play Games en bêta sur Windows

Dans le cadre de l'édition 2021 de The Game Awards, Google avait fait une brève apparition avec le teasing d'une nouvelle manière de jouer à des jeux mobiles sur PC. En l'occurrence, l'arrivée de Google Play Games via une application native pour Windows 10 et 11.

Des jeux Android seront exécutés en local (pas de stream gaming) et avec des fonctionnalités de continuité sur divers appareils via la connexion au compte Google (synchronisation de la progression et de la bibliothèque de jeux, début d'une partie sur PC puis reprise sur smartphone…).

Le Google Play Games sur Windows est aujourd'hui annoncé en bêta. Cette bêta sur invitation se limite actuellement à la Corée du Sud, Hong Kong et Taïwan avec des titres tels que Asphalt 9 : Legends, Summoners War : Sky Arena, State of Survival : The Walking Dead Collaboration qui sont mis en avant et donc jouables sur Windows.

Si les développeurs suivent...

Une application autonome est développée par Google et repose sur un code unique pour la prise en charge de fonctionnalités Chrome OS, comme l'utilisation du clavier et de la souris qui se retrouve sur PC. Les développeurs sont conviés à manifester leur intérêt pour proposer des jeux optimisés sur le nouveau support.

Sur un site dédié disponible en français, il est détaillé la configuration minimale d'un PC pour prendre part à la bêta : Windows 10 (version 2004), processeur avec huit cœurs logiques, GPU adapté aux jeux, 8 Go de RAM, disque SSD, 20 Go d'espace de stockage disponible, compte d'administrateur Windows, virtualisation matérielle activée.

Il est par ailleurs également indiqué que les joueurs pourront gagner des Google Play Points en jouant à des jeux Android sur PC.

" L'application mobile Google Play Games est surtout axée sur l'expérience avec les jeux instantanés qui peut vous offrir un accès direct à des jeux grand public. Désormais, Google Play Games désignera votre expérience avec vos jeux Android préférés sur PC. Nous ferons prochainement d'autres annonces pour l'application mobile. "