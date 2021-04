Jeux Free-to-Play : plus besoin du Xbox Live Gold pour jouer en ligne !

C'est une excellente nouvelle pour les joueurs Xbox : il n'est plus nécessaire de payer un abonnement au Xbox Live Gold pour jouer en ligne aux jeux free-to-play.

Ce n'est pas parcequ'un jeu est Free To Play qu'il ne fallait pas payer pour en profiter en ligne sur Xbox. Jusqu'à présent, si vous souhaitiez jouer à Apex Legends, Warframe, Fortnite, Rocket League et autres jeux proposés gratuitement sur le store de Microsoft, il fallait malgré tout disposer d'un abonnement actif au Xbox Live Gold pour accéder aux parties en ligne.

Une situation assez ironique qui casse l'intérêt même des jeux F2P... Microsoft a toutefois changé son fusil d'épaule et désormais, il n'est plus nécessaire de passer à la caisse et d'avoir un accès Xbox Live Gold pour jouer à ces titres en ligne.

Au total, c'est une cinquantaine de jeu proposé gratuitement qui devraient ainsi voir arriver les joueurs en masse ces prochains jours.