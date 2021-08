Jeux mobiles : vers 120 milliards de dollars dépensés en 2021

Les jeux mobiles devraient générer plus de 120 milliards de dollars en 2021. Au premier semestre, ils représentent plus de 1,7 milliard de dollars par semaine.

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie anticipe que les consommateurs vont dépenser plus de 120 milliards de dollars dans les jeux mobiles en 2021, soit une hausse de 20 % par rapport aux 100 milliards de dollars en 2020.

Les dépenses à l'échelle mondiale penchent très nettement du côté des jeux sur mobile par rapport aux jeux sur les consoles et autres.

App Annie note que depuis mars 2020, les dépenses sont passées de 1 milliard de dollars par semaine à 1,7 milliard de dollars en juin 2021. Au premier semestre 2021, plus de 810 jeux mobiles ont dépassé le million de dollars de revenus générés par mois. Parmi ceux-ci, sept sont à plus de 100 millions de dollars.

Sur les six premiers mois de l'année, le nombre de téléchargements de jeux mobiles (iOS et Google Play) atteint le milliard par semaine. Dans le monde, 5 milliards d'heures par semaine sont passées sur les jeux mobiles.

En France, les femmes représentent en moyenne 60 % des joueurs des 1 000 premières applications en matière d'utilisateurs actifs par mois. La préférence va du côté de Among us !, Candy Crush Saga et Roblox.