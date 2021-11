Découvrez les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus pour le mois de novembre

Pour le mois de novembre , six jeux sont offerts aux abonnés du PlayStation Plus comme Knockout City ou encore The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition.

En ce mois de novembre, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus pas moins de 6 jeux gratuits, dont trois réservés à la réalité virtuelle. Vous aurez donc droit à The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition, Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning, The Persistence et Until You Fall.

First Class Trouble

Le jeu reprend le principe d'Among Us avec des visuels 3D. Six joueurs sont coincés sur un croiseur spatial où deux joueurs doivent éliminer les quatre autres.





The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition

Tout le monde connaît la franchise, mais ce jeu vous fait profiter de la VR. Il se déroule en Nouvelle-Orléans infestée de mort-vivants. Il faut se battre pour survivre avec les moyens que vous trouvez dans les rues infestées.



Knockout City

Si vous avez adoré le jeu de la balle aux prisonniers, vous passerez de longues heures à jouer sur votre console avec 8 joueurs maximum qui s'affrontent dans des tournois avec des prisonniers survoltés.



Kingdoms of Amalur : Re-Reckoning

Un petit RPG sorti sur PS3 en 2012 avec un remaster en 2020 et qui vous permet de réaliser de nombreuses quêtes dans les Royaumes d'Amalur en cherchant les responsables de votre mort.



The Persistence

Un petit roguelike avec une atmosphère d'horreur dans un vaisseau spatial qui se dirige inexorablement vers un trou noir. Il va falloir combattre des clones de l'équipage qui ont muté. Vous profiterez de la VR pour vous imprégner encore plus de cette atmosphère lugubre.





Until You Fall

C'est un jeux de combat en VR de type Hack-and-slash avec des actions ininterompues vous rappelant les vieux jeux d'arcade. Il va falloir vous sortir de ce royaume en ruine détruit par une calamité inconnue.