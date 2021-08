Jimmy HW8 et Jimmy HW8 Pro : deux balais laveurs sans fil à prix CASSÉ

Les deux balais laveurs Jimmy HW8 et Jimmy HW8 Pro bénéficient d’une très belle réduction. Un bon plan pour une maison propre !

Commençons par le balai-laveur sans fil Jimmy HW8 qui bénéficie d’une très belle réduction chez Geekbuying.

Le HW8 est de couleur bleue et grise et pèse 5,23 kg. Il est équipé d’un bac d’eau propre de 450 ml et d'un réservoir d’eau sale de 350 ml. Il possède aussi un rouleau qui s’autonettoie ce qui permet d’éviter de se salir les mains lors du nettoyage. Le balai possède un pouvoir d’aspiration conséquent de 7000 PA, un excellent point !

Sur le manche, on aperçoit un écran LED qui indique le pourcentage de batterie, la quantité d’eau dans les réservoirs, la puissance de nettoyage et les codes de panne s’il y en a. On observe aussi la présence de deux boutons, un pour démarrer le balai, l’autre pour enclencher le spray d’eau pour cibler des taches au sol.

Du côté autonomie, il est équipé d’une batterie amovible de 2500 mAh et rechargeable indépendamment du balai, idéal si on possède plusieurs batteries. Elle permet d’utiliser le HW8 pendant 25 minutes et nécessitera 5 heures de charge.

Le balai-laveur sans fil Jimmy PowerWash HW8 est au prix réduit de 198 € au lieu de 247 € avec le code JIMMYHW8. La livraison est gratuite avec une expédition depuis l’Europe en quelques jours.



Terminons par le balai-laveur sans fil Jimmy HW8 Pro qui possède quelques avantages supplémentaires par rapport à son petit frère.

La forme du balai est similaire, mais la couleur bleue est remplacée par du violet. Ce modèle possède un moteur plus puissant et donc une meilleure aspiration passant de 7000 à 15000 PA ! De plus, la batterie est aussi plus puissante passant à 3000 mAh ce qui permet d’augmenter son autonomie jusqu'à 35 minutes.

Pour finir, une brosse de nettoyage est fournie en plus par rapport aux accessoires inclus dans le premier balai : base de rechargement, adaptateur, petite brosse de nettoyage et une solution de 500 ml de produit nettoyant.

Vous trouverez le balai-laveur sans fil Jimmy PowerWash HW8 Pro au prix réduit de 227 € au lieu de 332 € avec le code JIMMYHW8PRO et également avec la livraison gratuite depuis l’Europe.