John McAfee arrêté et accusé d'évasion fiscale

Jadis connu pour être le fondateur et ancien patron de l'entreprise de cybersécurité de même nom, John McAfee - un pionnier des antivirus - a été arrêté en Espagne où il est en attente de son extradition. L'homme de 75 ans est accusé d'évasion fiscale par les États-Unis.

Depuis le début des années 1990, John McAfee n'a plus aucun rapport avec la société McAfee. Il fait surtout parler de lui par ses frasques et une santé mentale sujette à caution ; la consommation de drogue n'ayant pas aidé.

Fin 2012 et 2013, John McAfee revenait sur le devant de la scène médiatique en raison d'une enquête pour meurtre ouverte par la police au Belize. Il avait également publié une vidéo déjantée en se présentant comme un millionnaire excentrique et expliquant comment désinstaller… l'antivirus McAfee.

Libertaire revendiqué, John McAfee n'aurait rempli aucune déclaration d'impôts sur ses revenus entre 2014 et 2018 selon les autorités américaines, et ce dont il s'est publiquement vanté. Pourtant, elles affirment que l'homme aurait reçu des revenus dits considérables.

D'après l'acte d'accusation, John McAfee a gagné des millions de dollars grâce à la promotion des cryptomonnaies, un travail de consultant technique, des conférences et la vente des droits sur l'histoire de sa vie pour un documentaire.

La SEC (Securities and Exchange Commission) - le gendarme boursier américain - lui reproche d'avoir fait la promotion de levées de fonds en cryptomonnaies (Initial Coin Offerings) sur Twitter, sans informer ses abonnés qu'il était rémunéré pour cela, et en prétendant être impartial et indépendant. La SEC évoque la somme de plus de 23 millions de dollars pour de telles recommandations.

S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, John McAfee encourt une peine de jusqu'à 30 ans de prison.