Journée mondiale de la protection des données : comment naviguer sur le web en toute sécurité ?

La journée mondiale de la protection des données, ou " data privacy day " en anglais, est un événement qui se déroule chaque 28 janvier. Le but est de sensibiliser le public sur ce sujet épineux, à l'origine de certaines polémiques. Nous allons voir en quoi consiste cette journée, puis nous étudierons le cas des VPN et leurs fonctionnalités.

Qu'est-ce que la journée mondiale de la protection des données ?

Chaque année en France, depuis le 28 janvier 2007, la journée mondiale de la protection des données a lieu le 28 janvier. Cette date n'a pas été choisie au hasard et rend hommage à la Convention 108 du Conseil de l'Europe qui vise à transposer les droits et les libertés fondamentales du citoyen, dans le monde du traitement automatisé. Ce texte était à l'époque considéré comme « la pierre rectangulaire de la protection des données en Europe et au-delà » par le conseil de l'Europe.

Depuis, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) a développé les actions menant à protéger les données personnelles en ligne.

Cette journée est surtout symbolique et a pour but d'encourager les États et les entreprises à communiquer sur le sujet, afin de sensibiliser le grand public. Le RGPD tente donc de responsabiliser les organismes privés et publics qui traitent des données en ligne. Il convient tout de même pour les particuliers d'être vigilants et d'apprendre à protéger leurs données.

Comment protéger ses données personnelles ?

Les données personnelles en lignes peuvent fuiter, il est donc important de ne pas divulguer ses informations à n'importe qui ou sur n'importe quel site.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), chargée de veiller à la protection des données personnelles, tient un rôle qui a pour objectif d'alerter, conseiller et informer le public, par rapport aux données en ligne. Ainsi, elle donne des solutions pour protéger sa vie privée, lorsqu'on surfe sur le web. Par exemple, il est préférable d'utiliser un pseudonyme lors d'une inscription sur des chats ou des forums. On peut aussi utiliser la navigation privée des navigateurs, ou encore un VPN (Virtual Private Network), afin de naviguer anonymement sur Internet et d'éviter l'accumulation des cookies qui permettent de vous tracer, la plupart du temps à des fins publicitaires.

Comment fonctionne un VPN ?

Le VPN est un Réseau Privé Virtuel qui permet d'avoir accès à internet via un serveur, à travers une connexion internet sécurisée. Les VPN sont très pratiques lors de voyages à l'étranger, car ils permettent de se connecter sur une adresse IP française, sans avoir à changer de fournisseur internet. Il est donc possible de changer virtuellement de localisation et de se connecter à un serveur, depuis n'importe quel pays dans le monde. De plus, la connexion est cryptée, à tel point que personne ne peut intercepter vos données, ni les lire.

Par conséquent, le système est simple et permet de faire passer une adresse IP étrangère sur un VPN français. Certains pays à étrangers n'autorisent pas l'accès à certains sites comme Facebook, Twitter, les sites d'actualité, etc. Une page d'erreur apparaît et c'est ainsi que le VPN intervient et vous permet d'accéder à ces sites, en faisant croire que vous êtes positionné en France.

Quels sont les avantages concrets des VPN pour les particuliers et les entreprises ?

Pour les particuliers, les VPN regroupent trois avantages principaux. Premièrement, on constate une forte sécurité concernant la protection des données en ligne, grâce à des protocoles de cryptage puissants. Puis, vous bénéficiez de l'accès à tout contenu en ligne, en substituant votre adresse IP par une autre, afin de contourner les blocages. Enfin, les VPN permettent de vous rendre anonyme, lorsque vous êtes en ligne, en cachant votre vraie adresse IP. Ainsi, si vous vous trouvez dans un pays avec des lois oppressives, vous serez libre de vous rendre sur n'importe quel site et de vous exprimer sans risque d'être réprimandé.

Concernant les entreprises, il est nécessaire de faire la distinction entre les VPN personnels et les VPN d'accès à distance. Les VPN personnels sont utilisés par n'importe quel utilisateur du web qui souhaite naviguer de manière sécurisée, sans restriction au contenu. Ils sont offerts par des fournisseurs. Les VPN d'accès à distance, également appelés VPN d'entreprise, sont des outils internes installés par les sociétés qui peuvent choisir de les configurer selon leurs besoins. Dans ce cadre, les employés ont recours à ce système pour avoir accès aux données de l'entreprise en toute sécurité.

Tout comme les VPN personnels, les VPN à distance permettent de faire face aux restrictions géographiques. Par exemple, si vous avez besoin d'accéder à un site qui n'est pas accessible depuis votre localisation, le VPN va faire croire que votre adresse IP est basée dans un autre pays qui autorise l'accès au site en question. En outre, les VPN d'entreprise permettent de réduire considérablement les risques par rapport aux pirates informatiques. Les dispositifs de cryptage offrent la possibilité d'avoir accès et de traiter des données en toute sécurité.