Joy-Con Drift : l'enfer des réparateurs

La Switch est un véritable succès : avec plus de 100 millions de consoles vendues à travers le monde, elle s'impose comme une référence sur le marché du jeu vidéo.

Mais ce succès a également ses propres revers : Nintendo est également bousculé pour le problème de Drift qui concerne les contrôleurs de sa console. Poursuivi dans plusieurs procès en class action, Nintendo a été contraint de prendre en charge les réparations même hors garantie, et ce gratuitement...

Selon Kotaku, la situation serait telle que les réparateurs certifiés par Nintendo crouleraient sous les demandes de réparation. Interviewé, l'ancien manager de United Radio à New York explique ainsi qu'en 2018 "des milliers de Joy-Con arrivaient chaque semaine".

La structure a été contrainte de dédier une zone de travail entière à la réparation de Joy-Con et d'embaucher des intérimaires avec un turnover très important. La situation était chaotique et la réparation de Joy-Con a été qualifiée de "véritable enfer" avec un rythme effréné qui a joué sur la qualité des processus de supervision et de formation du personnel, résultant un nombre important de réclamations et de problèmes divers...

En 2021, Nintendo admettait à demi-mot le défaut de conception, précisant que les Joy Con souffraient d'une usure prématurée et qu'il était complexe de résoudre définitivement le problème.