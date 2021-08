Juillet 2021, mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre pour la NOAA

Le mois de juillet est généralement le mois plus chaud de l'année. Selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (National Oceanic and Atmospheric Administration ; NOAA), le mois de juillet 2021 a été le plus chaud jamais enregistré en 142 ans de relevés.

La température moyenne à la surface des terres et des océans a été supérieure de +0,93 °C par rapport à la moyenne du 20e siècle à 15,8 °C. Pour juillet 2021, l'agence américaine souligne une température plus élevée de +0,01 °C en comparaison au précédent mois de juillet record en 2016 (et à égalité avec juillet 2019 et 2020).

À la surface des terres, la température en juillet a été supérieure de +1,40 °C à la moyenne. Elle a établi un nouveau record à +0,17 °C par rapport au record de juillet 2020. La NOAA précise que l'hémisphère nord a connu sa température la plus élevée à +1,54 °C au-dessus de la moyenne.

" Ce nouveau record vient s'ajouter à la trajectoire inquiétante et perturbante que le changement climatique a tracée pour le globe ", déclare Rick Spinrad, l'administrateur de la NOAA.

L'activité humaine mise en cause

Avant la NOAA, le service européen Copernicus concernant le changement climatique (Copernicus Climate Change Service ; C3S) a estimé que juillet 2021 a été le troisième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial.

Une petite différence, mais un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a mis en évidence qu'en raison de l'activité humaine, le réchauffement de la planète s'accélère plus vite qu'attendu.

Il pourrait atteindre +1,5 °C autour de 2030, avec la perspective d'une fréquence accrue des vagues de chaleurs, des saisons chaudes plus longues et froides plus courtes.