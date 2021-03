K65 RGB Mini : Corsair lance un clavier compact

C'est un format qui prend de plus en plus d'ampleur auprès des joueurs : le clavier en mode 60% est de plus en plus populaire.

Corsair se lance donc sur le marché avec le K65 RGB Mini, et voit les choses en grand puisque le clavier est déjà prévu pour la personnalisation. La marque propose ainsi déjà plusieurs sets de touches PBT Double-Shot dans différents coloris.

Le K65 RGB Mini affiche un polling rate de 8000 MHz, il est connecté via un port USB-C amovible profite du système d'éclairage RGB personnalisable de la marque via iCUE. L'application dédiée permet également de personnaliser jusqu'à 50 profils qui sont stockables dans le clavier et sa mémoire de 8 Mo.

On retrouve des switchs CHERRY et le clavier se décline en configuration MX Red et MX speed, au choix. Le clavier est livré avec une seconde touche espace "Radiant". Il est proposé au prix de 129,99€, les sets de touches quant à eux sont proposés au prix de 29,99€.