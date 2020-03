KaiOS : Mozilla apporte son aide pour les feature phones

Système d'exploitation à destination des téléphones mobiles basiques et non tactiles, KaiOS tire parti du projet open source Firefox OS qui n'a pas connu le succès escompté sous la houlette de Mozilla. Cette semaine, KaiOS Technologies a annoncé un partenariat avec Mozilla afin d'améliorer le moteur de rendu Gecko pour KaiOS.

KaiOS utilise une version du moteur de rendu Gecko qui est surtout connu dans le navigateur Firefox, mais c'est une version qui commence à dater. Avec l'aide de Mozilla, il s'agira d'une modernisation de Gecko en matière de sécurité et pour une exécution plus rapide et fluide des applications.

Ce travail - placé sous l'égide de l'open source - permettra d'améliorer la prise en charge des Progressive Web Apps (PWA) et du WebAssembly, ce qui profitera dès lors aux développeurs pour leurs applications. KaiOS Technologies souligne également WebGL 2.0 pour de meilleures possibilités graphiques et avec les jeux.

KaiOS revendique être le premier système d'exploitation mobile pour les " smart feature phones. " Selon KaiOS Technologies, plus de 120 millions d'appareils dans le monde dans une centaine de pays sont équipés de KaiOS.

Les termes du partenariat entre KaiOS Technologies et Mozilla n'ont pas été divulgués.