Kingston NV1 : trois nouveaux SSD NVme à prix plancher

Les SSD NVme deviennent de plus en plus accessibles, et Kingston lance ainsi ses nouveaux NV1, des SSD aux performances séduisantes à prix plancher.

Les nouveaux NV1 seront déclinés en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To, tous seront au format M.2 et interfacés en NVme PCIe 3.0. Les performances sont plutôt intéressantes : 2,1 Go/s en lecture et 1,7 Go/s en écriture.

Kingston promet une endurance honorable de 120 to, 240 to et 480 to en écriture. Des données qui peuvent se montrer un peu faibles en comparaison aux autres SSD du marché, mais il ne s'agit que d'une durée de vie garantie, d'ailleurs plusieurs études ont démontré que la durée de vie réelle des SSD et HDD allait bien au-delà des indications des constructeurs.

La marque fait de ces nouveaux NV1 l'entrée de gamme de son catalogue avec des prix annoncés à 63,70$, 115,70$ et 224,90$, des tarifs séduisants pour qui cherche à doper les performances de son PC.