Kobo lance des liseuses Kobo Sage et Kobo Libra 2

Le mois dernier, Amazon a dévoilé deux modèles 2021 pour sa liseuse Kindle Paperwhite. C'est aujourd'hui au tour de la marque Kobo - dans le giron du groupe Rakuten - d'introduire deux nouvelles liseuses Kobo Sage et Kobo Libra 2.

Elles affichent sur un écran tactile sans reflet à technologie E Link Carta 1200 HD avec la fonction ComfortLight Pro pour ajuster la luminosité et la couleur au cours de la journée afin de faciliter la lecture. Ce sont les premières liseuses Kobo à bénéficier de la technologie Bluetooth pour des écouteurs sans fil et la lecture de livres audio Kobo.

La Kobo Sage est dans un format d'écran de 8 pouces d'une définition de 1440 x 1920 pixels, résolution de 300 ppp et compatible avec le stylet Kobo pour l'annotation et la création de carnets de notes. Elle est animée par un processeur quadcore à 1,8 GHz et dispose de 32 Go de stockage. Sa connectivité est Wi-Fi 5 et avec USB-C.

La Kobo Libra 2 est présentée comme la nouvelle génération de la Kobo Libra H2O. Pour autant, l'étanchéité IPX8 se retrouve aussi sur la Kobo Sage (jusqu'à 60 minutes dans 2 mètres d'eau). Son écran est de 7 pouces, 1264 x 1680 pixels, 300 ppp. Son processeur à 1 GHz est plus modeste et sa connectivité est Wi-Fi 4. Elle dispose également de 32 Go de stockage et l'USB-C est présent.

Contrairement à la Kobo Sage, la Kobo Libra 2 n'est pas compatible avec la nouvelle housse PowerCover avec batterie intégrée qui permet de recharger la liseuse en plus d'offrir une protection pour l'écran.

La Kobo Sage est proposée au prix de 289,99 € et la Kobo Libra 2 à 189,99 €. Les deux liseuses sont aujourd'hui en précommande pour une disponibilité le 19 octobre.