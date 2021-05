Kospet Magic 3 : la montre connectée à tout petit prix

La nouvelle montre connectée Kospet Magic 3 joue la carte du boîtier carré aux angles arrondis mettant en valeur son affichage LCD TFT tactile 1,71 pouce en résolution 280 x 320 pixels, le tout avec une étanchéité certifiée IP68 la protégeant des aspertions comme des immersions en mer ou en piscine.

Reliée à un smartphone compagnon (Android ou iOS) en Bluetooth 5.0, elle affichera les notifications et pourra suivre l'activité quotidienne tout en proposant 20 modes sportifs Au dos du boîtier, on trouvera d'ailleurs un capteur optique de mesure du rythme cardiaque mais aussi un module mesurant la saturation en oxygène du sang.

Les informations sont affichées sur l'écran de la montre et synthétisées dans des tableaux au sein de l'application mobile Da Fit, avec également le suivi du sommeil. La montre pourra être personnalisée avec plus de 50 cadrans (pré-installés ou à récupérer depuis l'application) et sa batterie 220 mAh assurera jusqu'à 7 jours d'autonomie en usage normal et jusqu'à 35 jours en veille.

Nnormalement proposée à 41 €, pour son lancement la nouvelle montre connectée Kospet Magic 3 est à seulement 26 € en utilisant le code DEALMAGIC3 lors de la commande, avec une livraison rapide se faisant depuis l'Europe.