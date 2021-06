Kospet Optimus 2 : la montre connectée 4G avec caméra rotative et de nombreux capteurs en grosse promotion

La nouvelle montre connectée proposée par Kospet est prometteuse avec sa caméra rotative, la présence de très nombreux capteurs dédiés et le support de la 4G. Une montre à découvrir en promotion pour son lancement.

La Kospet Optimus 2 est une montre connectée circulaire de 52.5 mm x 17 mm en épaisseur qui possède un écran de 1.6″ IPS LCD couleur à une définition de 400 x 400 pixel. Elle est équipée d'un processeur Helio P22 Octa Core Dual Chip + PAR2822, épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

Elle possède de nombreux capteurs, de localisation avec GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, de fréquence cardiaque et de la mesure du taux d'oxygène dans le sang.

Particularité, elle possède une caméra rotative 13 Mpixels avec flash (SONY IMX214 AF) qui permet la prise de vidéos à 1080P en 30 ips mais également une connectivité 4G (nano sim) pour émettre ou recevoir des appels.

Au niveau des connectivités on trouve le support du Bluetooth 5.0, BLE 5.0 et WIFI.

Elle possède une batterie de 1206 mAh permettant jusqu'à 2 jours d'autonomie, et fonctionne sous Android 10.7 avec compatibilité avec les smartphones à partir de Android 5.1 et IOS 9.0.

Enfin, les sportifs n'ont pas été oubliés avec la gestion de 32 modes différents.

Normalement proposée à 256 €, la Kospet Optimus 2 est vendu au prix réduit de 153 € chez Gearbest avec un coupon de réduction de 102 € à récupérer sur le site (offre valable jusqu'au 27 juin) et avec la livraison gratuite.

Deux autres montres connectées sont aussi en promotion :

Kospet Prime S au prix de 85,50 €

Kospet Magic 3 au prix de 27,36 € avec un coupon sur le site.



