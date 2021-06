Kospet Optimus 2 : la nouvelle montre connectée 4G avec caméra rotative à prix réduit sur le site officiel

La Kospet Optimus 2 est la nouvelle montre connectée de chez Kospet lancée il y moins de 2 semaines. Affichée au tarif de 209 €, vous pouvez actuellement trouver la Kospet Optimus 2 au prix réduit de 150 € sur le site officiel avec le code de réduction 333OPTIMUS2.

De forme circulaire et de dimension 52.5 mm x 17 mm d'épaisseur, la Optimus 2 dispose d'un écran 1.6″ IPS LCD couleur avec une définition de 400 x 400 pixel. Elle intègre un Soc Helio P22 Octa Core Dual Chip + PAR2822 assisté par 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

Vous trouverez de nombreux capteurs intégrés comme de localisation avec GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, de fréquence cardiaque ou encore de la mesure du taux d'oxygène dans le sang.

Signalons une innovation technologique avec la présence d'une caméra rotative 13 Mpixels avec flash (SONY IMX214 AF) permettant la prise de vidéos à 1080P en 30 ips mais également une connectivité 4G (nano sim) pour émettre ou recevoir des appels.

Plus traditionnelles, les connectivités sont le Bluetooth 5.0, BLE 5.0 et le WiFi.

La Optimus 2 dispose d'une batterie de 1206 mAh permettant jusqu'à 2 jours d'autonomie. Elle fonctionne sous Android 10.7 avec compatibilité avec les smartphones à partir d'Android 5.1 et IOS 9.0.

Dernier point, les sportifs trouveront leur bonheur avec la gestion de 32 modes différents.

Normalement proposée à 209 €, la Kospet Optimus 2 est vendue au prix réduit de 150 € sur le site officiel de Kospet avec le code de réduction 333OPTIMUS2.

A noter que les 50 premiers clients recevront un bracelet gratuit (coloris noir ou marron), et que les utilisateurs qui passent une commande entre le 28 juin et le 28 juillet pourront acheter un bracelet ou une base de chargement à moitié prix.



