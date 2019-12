Bon plan : Kospet Prime SE, la montre connectée Android et 4G à 91 € mais aussi des Amazfit

La montre connectée Kospet Prime SE ne fait pas les choses à moitié. Avec son système Android complet embarqué et son modem 4G, c'est un véritable smartphone à porter au poignet.

Elle comprend un affichage circulaire tactile 1,6 pouce avec dalle IPs et résolution 400 x 400 pixels mais ce n'est pas tout puisqu'elle intègre aussi une caméra 2 megapixels qui pourra réaliser un Face ID pour le déverrouillage.

La smartwatch intègre un processeur MTK6739 cadencé à 1,25 GHz accompagné par 1 Go de RAM et 16 Go de stockage et dispose des connectivités sans fil WiFi et Bluetooth 4.0, ainsi que d'un module GPS.

Sur la tranche du boîtier, on trouvera une seconde caméra 8 megapixels tandis que l'arrière dispose d'un cardiofréquencemètre optique qui pourra accumuler les données personnelles lors des sessions sportives, la montre disposant de 9 modes sportifs.

La montre Kospet Prime SE fonctionne sous Android 7.1.1 et pourra accueillir des applications mobiles depuis le Google Play Store. Elle dispose également de cadrans personnalisables.

On trouvera encore à bord un modem 4G fonctionnant avec nano SIM la rendant autonome et capable de prendre ou émettre des appels et d'accéder à l'Internet. Notons enfin sa batterie de 1260 mAh assurant deux jours de fonctionnement.

La montre connectée Kospet Prime SE fait actuellement l'objet d'une vente flash sur la plate-forme Gearbest, avec un tarif réduit de seulement 91 € sur les 1000 premiers exemplaires (au lieu de 136 € ensuite) et une livraison vers la France via la Priority Line.



