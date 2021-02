Bon plan : la montre connectée Kospet Raptor à seulement 28 € mais aussi notre sélection (Xiaomi Mi Watch...)

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Kospet Raptor proposée avec 48% de réduction chez Gearbest au prix réduit de 28 €.

La montre connectée Kospet Raptor propose un cadran de 33 mm de diamètre et se veut étanche, antipoussière et résistante aux chocs, idéale pour les sportifs qui pourront utiliser pas moins de 20 différents modes d'activités physiques pour s'adapter à chaque situation.

Ultralégère, avec un poids de seulement 47g, il est possible de la personnaliser à votre goût avec plus de 50 cadrans différents disponibles. La Kospet Raptor utilise une puce Bluetooth à très faible puissance et intègre une batterie de 230 mAh lui permettant une autonomie d'environ 10 jours en utilisation normale, et jusqu'à 30 jours en mode veille.

Cette montre connectée propose de nombreuses fonctionnalités comme par exemple la surveillance du sommeil, un podomètre, le rappel sédentaire, la consommation de calories, la durée de l'exercice, le réveil, la météo, le contrôle de la musique ou encore la surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Kospet Raptor à 28 € avec la livraion à 2 €.

