Kubb Secure, l’ordinateur qui chiffre vos données de bout en bout

Bleu Jour, le fabricant toulousain d'ordinateurs, et des spécialistes de la sécurité informatique Freemindtronic ont mis en place un PC qui incorpe la technologie Secure Card.

Le Kubb Secure affiche un design très simple et compact et ce dernier est fabriqué en France. Mais bientôt, ce PC aura ses données sécurisées grâce à une solution innovante pour le transfert de données chiffrées de bout en bout.

L’entreprise Bleu Jour, créatrice du Kubb en 2014, s’est associée à la société andorrane Freemindtronic, spécialisée dans la sécurité informatique. Cette dernière vient de mettre en place une solution de sécurité avancée. L’entreprise a donc créé la Secure Card qui permet de chiffrer des SMS, mails et autres fichiers avant de les envoyer à son destinataire qui aura besoin d’une carte pour débloquer les données et y accéder.

Le Kubb Secure aura donc un lecteur de carte capable de la lire. Le fondateur de Bleu Jour indique : « Un ordinateur dans lequel on incorpore un système de lecteur de cartes, nous ne sommes pas nombreux à en faire. Avec la particularité de la sécurisation, encore moins ». L’entreprise pense vendre un package comprenant le PC et quatre Secure Card pour 2900 €.

Cette technologie sera présentée jeudi et vendredi lors du Toulouse Hacking Convention qui réunit les experts de la sécurité informatique. Et pour rappel, l’ANSSI (agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) indique qu’entre 2020 et 2021, les intrusions informatiques ont augmenté de 37 % soit 3 intrusions par jour.