Kugoo propose 10 trottinettes et vélos électriques en promotion, de la Kugoo Kirin Mini 2 à la G-booster

La marque Kugoo propose de nombreux modèles de vélos et trottinettes électriques dont nous avions déjà parlé par le passé, mais aujourd'hui ce ne sont pas moins de 10 modèles différents que vous pourrez trouver en promotion chez Geekbuying.

Commençons par la trottinette électrique Kugoo S1 qui se pose en concurrente de la Xiaomi M365. Pliable et légère avec cadre en aluminium, elle ne pèse que 11 kg ce qui facilite son transport, y compris à une main. Elle propose également une béquille permettant de la stationner.

Elle peut supporter un poids de jusqu'à 120 kg, et possède un moteur de 350 W et une batterie de 8800 mAh lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 30 km/h et une autonomie de 30 km (jusqu'à 40 km selon votre poids). Vous pourrez également ajuster la vitesse selon 3 modes différents (15 km/h, 25 km/h et 30 km/h) permettant d'ajuster sa façon de conduire, idéal quand elle est utilisée par des enfants. Elle est également ajustable en hauteur (930mm, 1070mm ou 1160mm) pour s'adapter à la taille de l'utilisateur.



La Kugoo S1 présente des roues de 8,5 pouces avec des pneus pleins (pour éviter les crevaisons) avec revêtement antidérapant et 2 amortisseurs permettant d'améliorer le confort d'utilisation. Elle possède un garde-boue et un éclairage LED et les certifications RoHS et CE.

Directement intégré au guidon, un écran LCD couleur affiche diverses informations comme la vitesse, le kilométrage, l'heure, la puissance, la tension et autres. Remarque, il n'existe pas ici d'application mobile tout étant affiché sur l'écran.

La trottinette électrique Kugoo S1 est disponible au prix réduit de 227,8 € avec le coupon de réduction NNNESDEAL23 et une expédition gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Passons ensuite à la trottinette électrique Kugoo ES2 avec cadre en aluminium également pour un poids de16 kg et le support d'une charge utile de jusqu'à 100 kg. Elle est équipée d'un moteur de 350 W et d'une batterie de 7500 mAh pour une autonomie annoncée de 25 km.

Elle propose trois modes de vitesse de 15 km/h, 20 km/h et 25 km/h. Avec des roues de 8,5 pouces, les pneus ont une structure en nid d'abeille afin de contribuer à une meilleure absorption des vibrations, tandis qu'un amortisseur est présent à l'avant.

Avec étanchéité IPX4, elle propose un éclairage LED et une bande LED sur le côté du châssis. Une application mobile peut être associée via Bluetooth à la trottinette électrique Kugoo ES2 qui est proposée au prix réduit de 309,50 € avec le code NNNESDEAL24 et une livraison gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.



Poursuivons avec la trottinette électrique Kugoo Kirin S1 qui présente un poids de 12 kg. Elle est équipée d'un moteur de 350 W et est alimentée par une batterie Lithium de 6 Ah ce qui permet une autonomie de 25 km, avec une vitesse maximale de 25 km/h. Une charge complète met environ 4 à 6 heures.

Elle possède des pneus de 8 pouces qui promettent une forte adhérence au sol et cela sous toutes les conditions météorologiques. Elle inclut également un double système de freinage et pour assurer une sécurité optimale vous y retrouverez des feux arrières pour que l'on puisse vous détecter même sous une forte pluie. Son écran LCD sur le guidon permet de connaître votre vitesse, le niveau de la batterie ...

La trottinette électrique Kugoo Kirin S1 est en promotion chez GeekBuying au prix réduit de 217,50 € avec le coupon de réduction NNNESDEAL25 et la livraison gratuite depuis l'Espagne en quelques jours.

Sept autres modèles de trottinettes, mais aussi de vélos électriques pliables sont également en promotion, tous avec la livraison gratuite depuis l'Europe :



A noter que le service après-vente est basé en Pologne, donc plus simple pour un éventuel retour.